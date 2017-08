Nicht ontroostbaar na diefstal laatste audio-opnames van haar tante Ria Dijk

Beeldmateriaal van de onder PEC Zwolle-fans bekende Ria Dijk zijn afgelopen dinsdag bij een autokraak in Utrecht gestolen. Haar nicht is ontroostbaar. Ria Dijk overleed in januari vorig jaar.

Haar nicht Demi de Kleine (25) had haar auto afgelopen dinsdag in Utrecht in de parkeergarage aan de Kruisstraat geparkeerd. Maar bij terugkomst lag één van de ruiten aan diggelen. Laptop weg, én een harde schijf. ,,Je schrikt: laptop weg, dat kost veel geld. Je harde schijf, alle werkopdrachten weg. Maar in één keer denk je: het zal toch niet? Maar ja, alles van mijn overleden tante is ook meegenomen. Ik heb haar ooit geïnterviewd, maar die stem, haar lach krijg je nooit meer terug."

Bekend

Ria Dijk was een bekende onder supporters van PEC Zwolle. Ze runde tientallen jaren het voetbalcafé De Vrolijkheid waar de fans, topsporters en politici kind aan huis waren. Ze betekende zelfs zoveel voor de supporters dat ze na haar dood een minuut stilte hielden voorafgaand aan een wedstrijd tegen FC Groningen. Op de tribune ontrolde er een megaspandoek met een portret van Ria Dijk, 'moeder van velen'.

Demi de Kleine had wel backups gemaakt van het interview met haar tante, maar die stonden op de nu ook gestolen laptop. Ze hoopt nog altijd dat ze het beeldmateriaal van haar tante terugkrijgt. ,,Ik heb via de iCloud elke vijf minuten een agendabericht geplaatst: 'please, give me my white harddrive back'. Misschien krijgen ze nu via de laptop elke vijf minuten een signaaltje?"

De Zwolse is niet de enige die afgelopen week getrakteerd werd op een onaangename verrassing in de parkeergarage aan de Kruisstraat. De parkeerwachter wist haar te vertellen dat er die dinsdag nog in vijf auto's is ingebroken. Bovendien werd een cameraploeg van HPM Videoproductie maandag, toen ze voor de NOS de huldiging van de Oranjevrouwen filmde, bestolen van een peperdure Sony-camera.