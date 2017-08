'Niemand ondergaat voor haar lol een abortus'

'Directeur van abortuskliniek Stimezo in Zwolle'. Als Madelon van Ingen Schenau (64) op feestjes en partijen vertelt wat zij doet in het dagelijks leven valt er of een pijnlijke stilte, of er breekt een heftige polemiek los.

Al twaalf jaar gaat ze dan geduldig de 'muur van vooroordelen en misverstanden' te lijf, die volgens haar nog steeds aan abortus kleven. Zelfs aan de vooravond van haar pensioen (ze stopt op 1 oktober) ontkomt ze niet aan het vergrootglas, als de Stentor haar een aantal pittige stellingen voorlegt.

Ik kan me maar moeilijk inleven in mensen die tegen abortus zijn.

,,Dat zou je denken, maar dat is absoluut niet het geval. Abortus is een keus die je maakt. Als je daar morele bezwaren tegen hebt, moet je het niet doen. Volgens die filosofie werken wij nadrukkelijk. Een vrouw kan gedurende het hele traject vol overtuiging zeggen dat ze abortus wil, maar als we op de dag zelf een spoortje twijfel zien, dan gaat het feest niet door. Waar ik overigens wel moeite mee heb, is mensen die hun mening willen opleggen aan anderen. Ja, je mag zeggen dat je er tegen bent, ja je mag er tegen demonstreren. Maar op het moment dat je hier voor de deur gaat staan en vrouwen gaat aanspreken of ons voor moordenaars uitmaakt, ga je te ver. Helaas gebeurt dat hier ook, hoewel de laatste tijd steeds minder."

In de VS zou ik deze functie nooit willen bekleden.

Quote Zo'n Donald Trump als president is ook niet echt bevorderlijk Madelon van Ingen Schenau ,,Inderdaad, ik zie mijzelf niet in kogelvrij vest met een pistool op de heup door de straten lopen. Want dat is wel de realiteit in sommige staten van de VS. Ik heb heel veel respect voor de mensen daar die desondanks hun werk doen. En zo'n Donald Trump als president is ook niet echt bevorderlijk. Voor ons is dat gelukkig een ver van mijn bed show. In Nederland zijn we meer van het 'polderen' en overleggen. Hier gebeurt abortus medisch verantwoord en ligt er een goede wet onder, net als veel andere West-Europese landen. Daar mogen we ons gelukkig mee prijzen, want in een groot deel van de wereld gebeurt abortus nog illegaal, met alle gevolgen van dien."

De kans dat de ChristenUnie in het kabinet komt is groot. Slecht nieuws voor de abortusklinieken.

,,Ach welnee. Naar buiten toe is die partij tegen abortus, maar geen weldenkend mens wil terug naar de tijd dat vrouwen lagen leeg te bloeden op de tafel van een obscure illegale arts. Hooguit zou er iets aan de vorm kunnen veranderen, bijvoorbeeld een grotere rol voor de huisarts. Zolang ik directeur ben geweest heeft de politiek er zich mee proberen te bemoeien. Neem de verplichte bedenktijd van vijf dagen; puur een gevalletje politieke koehandel. Alsof vrouwen zelf niet kunnen nadenken! De een is er na 5 minuten uit, de ander dubt er 3 weken over. Het is soms trouwens best stuitend hoe weinig kennis er is, zelfs op het hoogste niveau. Zo herinner ik mij een staatssecretaris die op hoge poten eiste dat we stopten met de overtijdbehandeling (tot 16 dagen over tijd) waarbij de vrouw direct behandeld mag worden en niet hoeft te voldoen aan de verplichte vijf dagen bedenktijd. Terwijl die overtijdbehandeling gewoon wettelijk is vastgelegd."

Ook meiden onder de 16 jaar die zwanger worden, moeten zelf de keuze voor abortus kunnen maken.

,,Tja, dat zijn lastige kwesties, want nu zijn het de ouders die dat beslissen. Maar hoe gek het ook klinkt, het is weinig relevant. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, krijgen we namelijk nauwelijks zulke jonge tieners in onze kliniek. Landelijk zijn dat er enkele tientallen op 27.000 behandelingen. Het gros van onze cliënten is ouder dan 23 jaar. En om nog maar eens een misverstand weg te nemen: het zijn niet allemaal domme gansjes uit bedenkelijke milieus. We krijgen hier de hele maatschappij over de vloer, in alle rangen en standen. Het kan iedereen overkomen."

Quote Ja, het is ook het kind van hem, maar de vrouw is baas in haar eigen buik. Dat wil niet zeggen dat de man helemaal geen stem heeft Madelon van Ingen Schenau

De vader van het ongeboren kind moet een even grote stem krijgen als de moeder in het besluit tot abortus.

,,Daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Ja, het is ook het kind van hem, maar de vrouw is baas in haar eigen buik. Dat wil niet zeggen dat de man helemaal geen stem heeft. We zijn geen relatiebureau, maar sturen wel op een gezamenlijk besluit. Lukt dat niet, dan is het jammer voor hem, maar dan is haar wil de wet."

Dat Stimezo midden in de bible-belt ligt, betekent een extra veiligheidsrisico.

,,Welnee. Ik, maar ook niemand binnen mijn team heeft zich vanuit die hoek ooit bedreigd gevoeld. Wij vragen sowieso niet naar de geloofsovertuiging van onze patiënten. Dus ik heb ook geen idee of er veel met een streng christelijke achtergrond bij ons komen. Voor het overig zijn achtergronden, leeftijden et cetera in deze regio niet anders dan elders. Er zijn ons wel gevallen bekend van mensen die altijd erg anti waren en hier toch een behandeling wilden hebben."

Abortus is een verkapte anticonceptie.

,,Onzin. Tenminste als je doelt op het feit dat abortus gratis is en je voor anticonceptiemiddelen moet betalen. In de trant van: och, als ik zwanger raak dan neem ik wel een abortus. Neem van mij aan dat niemand voor haar lol een abortus laat verrichten. Dat gaat altijd met veel emoties gepaard. Anticonceptie is bij ons trouwens wel een standaard gespreksonderwerp. Bijvoorbeeld in de vorm van een spiraaltje. Juist om te voorkomen dat vrouwen hier over een jaar weer op de stoep staan. Bedrijfseconomisch gezien is dat best vreemd, want we worden gefinancierd op basis van onze output. Het belang van de vrouw staat echter voorop. Bij ons is het percentage recidivisten relatief laag: 20 procent, terwijl dat landelijk 30 procent is. Waarom die vrouwen dat overkomt is niet helemaal duidelijk. Een landelijk onderzoek zou welkom zijn, maar daar is helaas geen geld voor."

Abortus moet verplicht onderdeel zijn van seksuele voorlichting op alle scholen.