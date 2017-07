'Niet Lullen Maar Dansen'

Tumult rond omstreden wielerspandoek in Zwolle

6:00 Voor zichzelf hoeft-ie écht niet zo nodig meer een groot wielercentrum in Zwolle, het gaat om de jeugd, bezweert oud-ploegleider Aloys Berends. Dus liet de 79-jarige Zwollenaar afgelopen week een groot spandoek ophangen bij het tijdelijke wielerparcours op een deel van de oude provinciale weg in Stadshagen. En daar worden de Hanzerenners, gebruikers van de baan, niet vrolijk van. "Dit is een actie van die meneer geweest, wij zijn hier op geen enkele manier bij betrokken. We zijn juist goed in overleg met de gemeente over wat een volgende locatie zou moeten zijn. Support is altijd fijn, maar op deze manier hebben we er meer last dan gemak van", reageert Hanzerenners-voorzitter Ruud Homan.