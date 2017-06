Nieuw groen hart in stenig Stadshagen verrast wijkbewoners

VideoMet een grote glimlach op het gezicht loopt Martin Hendriksen over het nieuwe terrein van Park de Stadshoeve in Stadshagen. Want trots dat de voorzitter van de stichting Stadshoeve is op wat er nu al is gerealiseerd midden in de Vinex-wijk.

Volledig scherm © Wilbert Bijzitter

Een splinternieuw wijkgebouw is inmiddels opgeleverd. Daar komt straks horeca met een riant terras. Het gebouw heeft workshop-ruimtes en toegang tot een grote stal waar onlangs al de twee nieuwste bewoners van Stadshagen beschut stonden; twee ezels.

Die twee vrolijke beesten zijn nog maar het begin van de nieuwe beestenboel die er de komende maanden bij komt, met het meest in het oog springend een stel varkentjes.

Europese primeur

De voorzitter opent deur na deur in de nieuwe wijkvoorziening dat geheel zelfvoorzienend qua energiegebruik is. Geld van de provincie heeft zonnepanelen mogelijk gemaakt en een opslag van zonne-energie met behulp van een zeezout-accu waarmee De Stadshoeve een Europese primeur in huis heeft.

Buiten wijst hij naar de nieuwe paden die kronkelen over het grote groene terrein. Het contrast met het nabijgelegen stenige wijkwinkelcentrum is groot. Hier hoor je de wind door metershoge bomen ruisen en hoor je straks spelende kinderen, balkende ezels en blatende schapen.

De Vinex-wijk was er hard aan toe, heeft Hendriksen altijd al gezegd. Een volwaardige wijkvoorziening waar je fatsoenlijk kunt recreëren, door de dieren te bezoeken, door op ontdekkingstocht in de wilgenburcht te gaan, door een creatieve workshop te volgen, of te kijken in de tuin met kruiden en groenten uit grootmoederstijd. Stadshagenaren hoeven voor zo'n buitenbeleving niet meer per se naar de Nooterhof of de schapenboerderij Vreugdehoeve.

Dat besef komt langzamerhand ook bij de wijkbewoners. Hendriksen, zelf bewoner van Stadshagen, wordt er de laatste weken steeds vaker op aangesproken; 'wat wordt die Stadshoeve mooi!'. Ze dachten zeker dat het een veredelde stal zou worden, grinnikt Hendriksen wat voor zich uit. Mooi niet. Hij kan het niet vaak genoeg zeggen; wat hier wordt gerealiseerd maakt de wijk volwassen.

Vrijwilligers

Serieuzer van toon vertelt hij dat nu het omslagpunt is bereikt. De bouw is klaar en nu is het een kwestie van vrijwilligers aan de organisatie binden die de boel gaan trekken. In ieder geval gaat een aantal Frion-cliënten aan de slag bij verzorging van de dieren en wellicht ook in de horeca. En er zijn dit jaar zeker duizend 'Vrienden van de Stadshoeve' nodig die allemaal het liefst 25 euro gaan inleggen om de exploitatie rond te krijgen.

De voorzitter wil niets weten van een gevoelig punt. Want het was de crowdfundingactie in de wijk die compleet flopte en de gemeente alsnog de portemonnee deed trekken voor het resterende bedrag dat nodig was voor de bouw van de hoeve. Het verschil met toen is dat de wijkbewoners nu met eigen ogen kunnen zien dat De Stadshoeve van toegevoegde waarde voor de wijk is, geeft Hendriksen zelfverzekerd aan. Hij telt zijn zegeningen, want tien jaar heeft de stichting de tijd om te bewijzen zelf-supporting te zijn. Tot die tijd is er financiële rugdekking vanuit het stadhuis.