Nog 1700 aansluitingen in Zwolle zonder stroom, probleem is hardnekkig

VideoEen groot deel van Zwolle heeft weer stroom, maar 1700 klanten in de wijk Westenholte zitten rond 13.00 uur nog steeds zonder. De stad werd donderdagochtend getroffen door een grote stroomstoring. Ook het mobiele netwerk had daardoor kuren.

Ongeveer 26.000 aansluitingen kwamen donderdagochtend rond 08.30 uur zonder stroom te zitten, vooral in het noorden van de stad. Verkeerslichten werkten niet, en verschillende mensen meldden dat het mobiele netwerk niet goed werkte. Rond 10.00 uur hadden ongeveer 10.000 klanten weer stroom, in het begin van de middag kwam daar nog een paar duizend huishoudens bij.

Volgens netbeheerder Enexis wordt nog gewerkt aan het herstel van de stroomvoorziening van de laatste 1700 getroffen aansluitingen. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend.

Defecte transformator

Volgens netbeheerder Enexis werd het probleem veroorzaakt door een defecte transformator bij een hoogspanningsstation. Monteurs onderzoeken hoe groot de schade aan de transformator is. Daarna wordt besloten of de transformator wordt gerepareerd, of dat er een andere oplossing moet worden gezocht. Hoe lang dat gaat duren kan Enexis nog niet zeggen.

Volledig scherm De defecte transformator staat op dit hoogspanningsstation aan de Frankhuisweg. © M Beestman

Mobiele netwerk verstoord

Volgens telecomprovider KPN werd ook het mobiele netwerk getroffen door de stroomstoring. Daardoor konden gebruikers geen data verzenden of ontvangen. Noodnummer 112 was tijdens de storing wel gewoon bereikbaar, omdat bellen wel mogelijk was via het 2G-netwerk.

Ook interactieve televisie getroffen

Ook de interactieve televisie en het bellen over internet van KPN werd getroffen. De provider verwacht dat de diensten snel weer zullen werken, zodra de stroomvoorziening is hersteld. Volgens een woordvoerder zijn er monteurs in het getroffen gebied aanwezig om eventuele opstartproblemen snel te herstellen.

Volledig scherm Het getroffen gebied. © Enexis

Opgesloten in de lift

De brandweer rukte uit naar een flat aan de Palestrinalaan in Zwolle om een vrouw uit de lift te bevrijden.

Stroomvoorziening wordt hersteld