Nog geen zomerregime op Zwols terras

Jeugdsentiment! Zwolle krijgt een Verstoppertjes Arena

11:17 Omgekeerd verstoppertje, Tien tellen in de rimboe of Stip verstoppertje. Wie heeft dit vroeger niet gedaan? Deze nostalgie komt terug in Zwolle. Van 27 juni tot 7 juli staat er een Verstoppertjes Arena op Sportpark Marslanden.