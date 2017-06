Nostalgie in Zwolle: Verstoppertje spelen tussen het grof vuil

,,Als je iemand ziet, gewoon duiken." De twaalfjarige Irem is aan het woord. Het is haar beste advies nadat ze al haar verstopte klasgenoten uit hun schuilplek wist te lokken. Ze moest binnen een met stoepkrijt getekende cirkel blijven van waaruit ze de rest met naam én verstopplek opnoemen.

Laagdrempelig

De verstoppertjesarena is het initiatief van Bram van Bessen en Robbert Bonsink, beide werkzaam bij de stichting Sportpark Marslanden. Het handbalveld op het sportterrein doet twee weken lang dienst als pop-up verstoppertjesarena. Het idee is om jongeren op een laagdrempelige manier aan het sporten te krijgen, zegt Bonsink. ,,Zodra jongeren veertien, vijftien, zestien worden, zie je dat de bijbaantjes komen en het sporten naar de achtergrond verdwijnt."

Uitproberen

,,Het is voor ons ook de eerste keer, en dus een beetje uitproberen. Maar we hebben alweer plannen om het in september terug te laten komen. Misschien willen we wel een toernooi organiseren, een soort Zwols kampioenschap verstoppertje spelen. En als het dan eerder donker wordt, verstoppertje in het donker met blacklights of hoofdlampjes."