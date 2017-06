NRC geeft De Librije een 10: 'Dit is het beste restaurant van Nederland'

Hij at er zeven gangen met champagne-aperitief, wijnarrangement, tafelwater en koffie of thee à 645 euro. ,,Ja, dat is veel geld, maar een kaartje voor de Superbowl is ook duur, dat doe je ook niet elke week", argumenteert Broekaert.

De Librije van Jonnie en Thérèse Boer heeft drie Michelinsterren en is het enige Nederlandse restaurant op de The World’s 50 Best Restaurants-lijst. Dit jaar stegen ze vier plekken, naar nummer 34. ,,Het moet wel heel raar lopen wil het dan tegenvallen, maar proeven is geloven", zegt hij. En: „Lust ik niet” zeggen bij De Librije is als naar het Van Gogh gaan en zeggen dat je geen blauwe schilderijen wil zien. Heb alsjeblieft het fatsoen om die man (Jonnie Boer, red.) zijn ding te laten doen."