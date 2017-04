Oeps: Zwolse webshop verkoopt Nepalese tassen met hakenkruizen

Dat het symbool op de tassen is gekomen, heeft volgens Patipada vermoedelijk te maken met het feit dat de Nepalese fabrikant geen rekening heeft gehouden met de betekenis van het symbool in Europa. Mogelijk was de fabrikant hier zelfs niet van op de hoogte.

Voorspoed en geluk

De tassen zijn gemaakt in Nepal. Het symbool op deze tas heeft zijn oorsprong in Azië, waar het onder meer staat voor voorspoed en geluk. Nepal is een overwegend Hindoeïstisch en Boeddhistisch land en in beide religies komt het symbool terug. De tas is in Nepal gemaakt van gebruikte rijstzakken en de opdruk verschilt daardoor per tas. Vermoedelijk zijn er zo'n twintig tot dertig tassen in omloop met het hakenkruis. ,,We verkopen de tas al een tijd, maar we denken dat dit symbool pas sinds onze laatste bestelling bij de fabrikant in november is verkocht."

10 procent

,,We schrokken hiervan", laat Gerjan Schoemaker, eigenaar van de webshop, weten. ,,We kwamen erachter doordat een klant een foto ervan stuurde. Het was ons niet opgevallen, maar het staat dus niet op alle tassen. Hoewel het symbool in deze context niet op een kwetsende manier bedoeld is, hebben we toch besloten de tassen terug te nemen. Mensen kunnen zich namelijk wel gekwetst voelen." Vermoedelijk heeft ongeveer één op de tien tassen het symbool één of meerdere keren op de tas staan. Dit is ook de reden dat het de Zwolse spirituele webshop niet eerder is opgevallen.

Terug

Consumenten die de betreffende tas hebben gekocht, worden verzocht om de tas terug te sturen. Zij krijgen een vergelijkbare tas of het aankoopbedrag terug.