OM eist 18 jaar cel tegen verdachte gewapende overval op Zwolse taxichauffeur

Tegen een van de verdachten van de overval op taxichauffeur Westerhof in Zwolle Zuid is woensdag achttien jaar cel geëist. De man wordt tevens verdacht van het doden van Joey Moes uit Enschede, een jaar voor de brute overval. Die verdenking bepaalt het grootste deel van de strafmaat.

Diego U. uit Hengelo zou volgens justitie in december 2014, de 24-jarige Moes hebben doodgeschoten. Over die moord dan wel doodslag ging het woensdag alleen tijdens de zitting in Almelo, maar de overval is wel meegenomen in de strafmaat. De zaak van de overval is eerder inhoudelijk behandeld.

Over de overval in Zwolle. U. en een handlanger hadden gehoord dat er geld te halen viel bij de Zwolse taxichauffeur en wachtten hem op 8 november 2015 thuis op na de nachtdienst. Ze bedreigden hem met een vuurwapen en bonden hem vast op de bank. Een alerte buurtbewoner zag dat er iets niet pluis was in de woning en waarschuwde de politie. U. werd nog in het huis aangetroffen, zijn kompaan uit Haaksbergen liggend in de dakgoot. De kompaan is vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel.

Afgezaagd jachtgeweer

Diego U. , nu 33 jaar, was op dat moment ook al verdachte van het doden van de Joey Moes die op 17 december 2014 het leven liet, nadat hij door zijn hoofd is geschoten met waarschijnlijk een afgezaagd jachtgeweer. De achtergrond is, volgens het Openbaar Ministerie, gelegen in het drugscircuit. U. zou Moes vier kilo slechte speed hebben geleverd, die voor tachtig procent uit cafeïne had bestaan en voor twintig procent uit de werkzame stof amfetamine. Het latere slachtoffer zou U. daarom bedreigd en mishandeld hebben: hij wilde binnen 24 uur tienduizend euro zien, de druk werd opgevoerd.