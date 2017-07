OM wil jonge Zwollenaar 22 maanden achter tralies voor afpersing en bedreiging

De reclassering heeft Hilal S. al opgegeven, las de voorzitter voor. ,,Het enige advies is: sluit hem maar op. Iemand van 22 jaar.'' S. ziet zijn toekomst een stuk rooskleurig dan de reclassering. Hij wil pizza's bezorgen en werken om rond te komen.

Wat het Openbaar Ministerie betreft duurt het nog wel even voor hij weer vrij met een brommertje rond mag rijden. De officier van justitie eiste 22 maanden cel tegen de man die op deze jonge leeftijd al een veelpleger genoemd mag worden. S. zit momenteel vast voor het meest recente feit: hij zou de vriend van zijn moeder in april in Steenwijk een mes op de keel gedrukt hebben. ,,Ik maak je af'', voegde hij daaraan toe. S. was geïrriteerd over de man, gaf hij toe, maar ontkende een mes uit de keukenla gehaald te hebben. Ook van een doodsbedreiging was geen sprake, zei hij.

Afpersingen

Ook stond S. dinsdagmorgen in Zwolle terecht voor twee pogingen tot afpersingen. Via een site voor homo- en biseksuelen zou hij tot twee keer toe met een man een afspraak gemaakt hebben. In Hardenberg sloeg hij zijn afspraak neer en wist 70 euro af te troggelen, zo achtte de officier van justitie bewezen. In januari dit jaar zou hij een man in Steenwijk bedreigd hebben. Hij wilde geld, anders zou hij foto's van de man via Facebook verspreiden. Het slachtoffer deed aangifte.

Ontkenning

S. ontkende alles, maar bekende wel een inbraak bij sportschool Avanty in Steenwijk afgelopen december. Een paar dagen later werd in een kantine in Steenwijkerwold ingebroken. Daarbij zijn schroevendraaiers met zijn dna erop gevonden. Dit feit werd hem niet ten laste gelegd, maar een van de rechters vroeg ernaar omdat S. aangaf schoon schip te willen maken. S. ontkende die inbraak, net als een inbraak bij Trias Jeugdhulp diezelfde periode. Daar is een vingerafdruk van hem aangetroffen.

Advocaat Kees Kok vroeg aandacht voor het gebrekkige bewijs in veel van de zaken. Hij verzocht zijn cliënt dinsdag nog op vrije voeten te stellen. Dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen.