Omvang Zwols kraakprobleem 'niet volledig in beeld'

De gemeente Zwolle heeft 'geen volledig beeld van de omvang van kraken in Zwolle'. Dat schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van de ChristenUnie.

'We hebben zicht op de panden die tot onze eigen gemeentelijke vastgoedportefeuille behoren', omschrijft B en W de situatie in de informatienota. Binnen die panden is de afgelopen jaren twee keer gekraakt: in de Schoolstraat en de Kanonsteeg. Omdat die deel uitmaken van een herontwikkelingstraject 'worden de kraaksituaties binnen afzienbare tijd beëindigd'. Ook van partners in onderwijs en sociaal domein heeft de gemeente 'op een enkel incident na' geen signalen van krakersproblematiek ontvangen.

Woningbouwcrisis

ChristenUnie wilde ook weten wat de gemeente doet om kraken en herhaaldelijk kraken te voorkomen. In de woningbouwcrisis stonden er veel woningen leeg', schetst het college het tijdsbeeld. 'Uit die periode dateert ook de leegstandswet. Op dit moment is de Zwolse vastgoedmarkt en specifiek de woningmarkt, gespannen en is er veel minder sprake van leegstand. Daarmee is de kans op kraken naar verwachting ook afgenomen'.

Desondanks blijft Zwolle niet stilzitten: 'We hebben de afgelopen jaren proactief ingezet op het terugdringen van leegstand'. Daarvoor is de leegstandswet toegepast waardoor bepaalde categorieën woningen en gebouwen tijdelijk verhuurd mogen worden, bijvoorbeeld huurwoningen die op de nominatie staan gesloopt of gerenoveerd te worden. Maar ook leegstaande koopwoningen. Daarvan zijn er nu nauwelijks meer, maar tijdens de crisis zijn ruim 200 leegstandsvergunningen verleend.

Sociale veiligheid