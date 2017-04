Omzetstijging horeca na komst Primark

Zo ver willen de meeste ondernemers niet in hun boeken laten kijken. ,,Maar het is zeker drukker nadat Primark open is gegaan", zegt Marc Corporaal van Stadscafé Blij.

60 procent

En ook de McDonald's-vestiging op de Grote Markt heeft geen klagen, stelt franchisenemer Sjoerd-Jan Feenstra. ,,Op sommige dagen is er inderdaad een piek die een 60 procent omzetstijging wel benadert, maar niet dagelijks", zegt hij. En dit is nog maar het begin, meent hij. ,,Vanuit McDonald's Nederland weten we dat het de komende weken nog drukker wordt. Dat is althans het beeld bij openingen van Primark elders in het land. Vanuit de regio zullen over een paar weken nog meer mensen komen. Die wachten het nu nog even af omdat ze denken dat het heel druk is of vernemen het de komende weken uit de media. Dit gaat zich als een olievlek verspreiden."