Onbegrip in Varsen over gevaarlijke kruising N340

Grote schade na inbraken en kopiëren tankpassen bij Zwolse bedrijven

6:00 ,,Dit is echt kloten", omschrijft Selahattin Taskiran de inbraak bij het koeriersbedrijf AA-logistics dat hij samen met zijn broer runt. Hij heeft het dan niet alleen over de inbraak, waarbij in de nacht van zondag op maandag de ruiten van zijn koeriersauto's werden ingeslagen, maar ook over de tankpassen, die later gekopieerd blijken te zijn. In eerste instantie leek er niets aan de hand.