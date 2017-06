Onbegrip over verschuiven koopzondagen Ikea Zwolle

Willem Tap van Intersport Daka aan het Stadionplein in Zwolle kan geen enkel juridisch argument inbrengen tegen het besluit van de gemeente Zwolle om Ikea twee koopzondagen in augustus te laten ruilen tegen twee zondagen in het najaar. Vreemd is het wel, want vorige maand werd hij gesommeerd de deuren dicht te houden.

,,We wilden toen een koopzondag ruilen tegen een andere zondag", zegt Tap. ,,Wij dachten dat we die 15 koopzondagen zelf in mochten vullen, maar ze bleken te zijn vastgesteld. En met geen mogelijkheid van af te wijken. Sterker nog, we hadden ze oktober vorig jaar al aan moeten vragen als we hadden willen wisselen."

Ikea mag nu van het college van B en W tussentijds de koopzondagen die op 6 en 27 augustus stonden gepland verschuiven naar 15 oktober en 12 november. ,,De reden hiervoor is dat uit onze analyse blijkt dat klanten in het najaar liever meer mogelijkheden zien om ons ook op zondag te bezoeken terwijl daar in de zomermaanden minder behoefte aan is", zegt Mark Blok, Country Corporate Communication Manager van Ikea. ,,Daar spelen we met deze verschuiving op in, waardoor we meer klanten tevreden kunnen stellen."

Personeel

En dat snapt Willem Tap heel goed. ,,Ik gun Ikea en andere ondernemers alles", zegt hij. ,,Ik denk dat we samen op moeten trekken om die vaste koopzondag ook hier te bereiken. Het wordt gewoon tijd dat Zwolle 'om' gaat. Gezien de ervaringen van andere vestigingen in het land zou het hier betekenen dat ik 6 fulltimers extra aan kan nemen én die 1000 vierkante meter vloeroppervlakte die ik nu wel huur, maar niet gebruik, ook in kan zetten. Vergis je niet, er wordt vanuit Amersfoort en andere steden in Zwolle huis-aan-huis geflyerd om te attenderen op de koopzondagen daar."

Hessenpoort