Ondernemers Marslanden in Zwolle willen camerabeveiliging

,,Het loopt nu niet de spuigaten uit, maar we willen voorkomen dat dit gaat gebeuren", zegt Dick Jansen van de ondernemersclub. Er wordt op dit moment gewerkt aan een voorstel voor camerabeveiliging. ,,Het gaat om heel veel camera's, tientallen. Over de kosten kan ik nog niets zeggen. Voordeel is wel dat camera's steeds goedkoper worden." Voor de financiering kijkt Ondernemersclub Marslanden ook nadrukkelijk naar de gemeente Zwolle.

Steentje

Jansen stelt dat de ondernemers 'voorzichtig bezig zijn een BIZ (bedrijveninvesteringszone) van de grond te krijgen'. Andere gebieden, zoals de binnenstad, hebben dit al. Ondernemers dragen binnen zo'n BIZ een bedrag af waarmee investeringen in het gebied mogelijk worden. Jansen verwacht van de gemeente dat zij dan ook haar steentje bijdraagt. Bij Hessenpoort is de beveiliging verwerkt in de exploitatie. Wie er een bedrijf opent, betaalt verplicht mee aan het parkmanagement en cameratoezicht.

Het lijkt erop dat de ondernemers op Marslanden steun krijgen vanuit politieke hoek. Coalitiepartij VVD heeft een motie in voorbereiding die ze wil indienen tijdens de vaststelling van de perspectiefnota, komende maandag. Hiermee willen de liberalen het college van burgemeester en wethouders oproepen met de ondernemers op Marslanden in gesprek te gaan over de mogelijkheden van kentekenherkenning en de gemeenteraad hier voor de begroting van 2018 over te informeren.

Criminaliteitsbeeld