Onderzoek naar drukte op de Pannekoekendijk

Tijdens de spits is het wegens de beperkte ruimte vol en druk op de Pannekoekendijk. ,,We zien sinds de opening van de nieuwe bioscoop en de supermarkt aan het Katwolderplein een toename van het aantal fietsers en voetgangers op dit stuk", zegt Karin Obdeijn, woordvoerder van de gemeente Zwolle. ,,We gaan onderzoeken of de capaciteit van de autowegen, het fietspadennetwerk en het openbaar vervoer in de stad en regio voor de komende jaren voldoende is voor de verwachte verkeersstromen. We kijken dan zowel naar het slimmer gebruiken als naar uitbreidingsmogelijkheden. De Pannekoekendijk is daarin een belangrijk aandachtspunt.''