Onschuldig spel of keiharde criminaliteit?

Illegale zendersEtherpiraten vertonen steeds vaker crimineel gedrag en beschermen hun illegale zenders met asbest of vaten brandstof. Ook mishandelen en bedreigen ze inspecteurs, zegt het Agentschap Telecom. Onzin, zegt een piraat. ,,We worden onterecht als criminelen weggezet.''

Etherpiraten kwajongens die alleen wat storingen veroorzaken? Vergeet het maar! ,,Het zijn keiharde criminelen", zegt John Derksen, plaatsvervangend hoofdinspecteur van Agentschap Telecom, belast met het bestrijden van radiopiraterij. ,,Het gaat om een fanatieke groep van 150 mensen die niet schroomt geweld te gebruiken of inspecteurs thuis te bedreigen. Twee weken geleden werd een inspecteur nog uit zijn auto getrokken."

Volledig scherm Piraten kapen ook telefoonmasten voor hun uitzendingen. © Nederlandse Freelancers Radiopiraterij speelt zich vooral af op het platteland in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. De illegaliteit, de spanning van het kat-en-muisspel tussen piraten en inspecteurs van het Agentschap Telecom; het maakte dat piraterij jarenlang veel voorkwam. Sinds Agentschap Telecom een paar jaar geleden begon met het opleggen van torenhoge boetes, tot 45.000 euro, zijn veel etherpiraten overgestapt naar legale alternatieven zoals internetradio. ,,Een kleine groep diehards weigert te stoppen", constateert Derksen.

Bescherming

Met die fanatieke groep heeft Agentschap Telecom grote problemen. Inspecteurs gaan tegenwoordig vaak met politiebescherming op pad, omdat hun veiligheid anders in gevaar komt.

Volgens Derksen gebruiken de etherpiraten steeds agressievere tactieken. Het barricaderen van de zender met asbestplaten is allang geen incident meer en komt veelvuldig voor. Zoals vorig jaar augustus bij de ontmanteling van een illegale zender in een telecommast in Dedemsvaart. Bij de mast waren golfplaten met gevaarlijk asbest geplaatst, om het ontmantelen van de illegale zender te bemoeilijken. In het Achterhoekse Zieuwent hingen piraten eind april zelfs een vat diesel naast hun illegale zender.

Nieuwste tactiek is het inbreken in kasten van mobiele providers als KPN of in watergemalen, vertelt Derksen. ,,Daarna tappen ze illegaal stroom af voor hun illegale zenders." Hij spreekt van levensgevaarlijke situaties voor inspecteurs en de maatschappij. ,,Door uitval van mobiele netwerken is 112 moeilijker bereikbaar of valt het C2000 netwerk voor politie hulpdiensten uit. Bovendien zorgen deze praktijken voor milieuschade."

Ook in dit deel van het land halen inspecteurs van Agentschap Telecom geregeld illegale zenders uit telecom- en hoogspanningsmasten. Piraten gebruiken die masten omdat ze zo met relatief laag vermogen over een groot gebied kunnen uitzenden. ,,Het is levensgevaarlijk, zowel voor piraten als voor ons'', stelt Derksen. Ook andere hoge objecten zijn populair, zoals uitkijktoren de Stokte bij Dalfsen. Meerdere keren werden daar illegale zenders bevestigd en later door inspecteurs verwijderd.

Etherpiraten zijn er niet happig op publiekelijk te reageren op de verdachtmakingen van Agentschap Telecom. Zoals piraat Mart Koenders uit Ruurlo, die vorige maand nog een regionale piratencontest organiseerde. ,,Nee, geen interesse. Het is beter dat ik hier niks over zeg." Andere piraten die deze krant heeft benaderd, weigeren ook te praten. Wesley Pol is wel spraakzaam. Hij was de afgelopen jaren als diskjockey actief voor diverse etherpiraten in Oost-Nederland, zoals Bosapenteam FM. Kort geleden maakte hij de overstap naar het legale station Team FM. ,,Ik heb het altijd puur voor de muziek gedaan", vertelt Wesley.

Spanning

,,De piraten die nu overblijven, doen het vooral voor de spanning. Ze zijn illegaal bezig en weten dat ze gepakt kunnen worden. Dat geeft een kick. Ze kennen de inspecteurs allemaal persoonlijk, het is echt een kat-en-muisspel dat gespeeld wordt."