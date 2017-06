Onveilige balkons Zwolle vanaf eind juni gestut

Brief

De woningen aan de Assendorperdijk zijn het eerst aan de beurt, daar beginnen de werkzaamheden vanaf 26 juni. De Wiegelinkstraat en Schuurmanstraat komen vanaf 3 juli aan de beurt. De bewoners van alle appartementen hebben gistermiddag een brief in de bus gekregen met voor hen toepasselijke informatie. ,,Sommige mensen huren er alleen een garagebox, anderen hebben geen balkon. Maar iedereen wordt op de hoogte gebracht."

Voor mensen die boven hun eigen balkon nog een balkon hebben zitten, komen de stempels in de hoeken van hun balkon te staan. Voor de stempels op de begane grond wordt ook nog een aanpassing in het straatwerk gedaan op zogenaamde 'stelkomplaten'.

Definitief veilig

Voor de balkons aan de Assendorperdijk is het een 'tijdelijke' oplossing. ,,Twee aannemers zijn daar aan het onderzoeken wat voor onderhoud er aan die flats moet gebeuren. Het definitief veilig maken van de balkons wordt in die werkzaamheden meegenomen. Voor de flats in Wezenlanden-Noord geldt dat de stempels blijven staan totdat die appartementen gesloopt gaan worden." Die situatie blijft bestaan tot 2021. ,,Dat is een keuze die is gemaakt. Anders wordt het een te grote investering, terwijl er straks gesloopt gaat worden." Wat het hele geintje gaat kosten, kon Bruins gisteren niet zeggen.