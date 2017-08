Onverwachte sloop deel IJsselcentrale doet buurt opschrikken

Met een klap en veel geraas en gedonder stortte woensdag een deel van de IJsselcentrale in, in het gefaseerde sloopproces van eigenaar energieleverancier Engie. Tot grote schrik van omwonenden en passerende wandelaars en fietsers die een enorme stofwolk in de richting van de spoorlijn zagen waaien. ,,Wie doet nu zoiets zonder eerst even te waarschuwen?"

Toch heeft Engie omwonenden wel geïnformeerd, stelt woordvoerder Michael Verheul. ,,In de nieuwsbrief van juni, die naar omwonenden en iedereen die zich daarvoor had aangemeld had, is gegaan, is deze sloop aangekondigd", aldus Verheul. ,,Bovendien houden we iedereen via de website harculo.nl op de hoogte."

,,Bullshit", vindt buurtbewoner Pierre Spaninks. ,,In de nieuwsbrief stond de sloop globaal gepland voor juli. We zitten inmiddels in augustus. Bij zulke ingrijpende werkzaamheden als deze kun je toch wel wat gerichter informeren? En op zijn minst even een kwartiertje twee mannetjes in een geel hesje op de dijk zetten om mensen te informeren. Ik kwam op de dijk duidelijk geschrokken wandelaars tegen. Die stonden op een afstand van 100 meter toen het gebeurde."

Sloopvergunning

Volgens de gemeente Zwolle hoeft Engie niet voor iedere sloopfase de gemeente in te lichten. ,,We hebben een sloopvergunning verleend voor het slopen van de gehele centrale", zegt gemeentewoordvoerder Karin Obdeijn. ,,Op basis daarvan mag Engie de sloop uitvoeren en hoeven ze niet per onderdeel apart melding te doen aan de gemeente. Ze werken volgens een vooraf opgestelde planning en we stellen het op prijs dat ze de buurt daarover ook tijdig informeren."

,,De sloop van de gasturbinehal was gepland voor week 31 of 32", zegt Verheul. ,,Dat kun je niet tot op het uur nauwkeurig vooraf plannen helaas." Volgens de Engie-woordvoerder zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen in de sloop. Er zit wel asbest in het pand, maar dat wordt eerst gesaneerd voordat die delen gesloopt worden."

Maatregelen