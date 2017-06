Onzorgvuldigheid rond evenementen dwingt Zwolle tot actie

In reactie hierop stelt een gemeentewoordvoerder dat er geen sprake is geweest van onveilige situaties en dat er ook geen reden is evenementen te mijden. ,,Ik zou er vooral wel heen gaan, ja", zegt ook Wilco IJzerman, afdelingshoofd Vergunningen. ,,Ik kan nooit 100 procent zekerheid garanderen, maar we doen ons uiterste best om ons te prepareren op incidenten die zich voor zouden kunnen doen." De lokale overheid heeft een verbetertraject ingezet. Het ESI geeft ambtenaren trainingen en er is extra mankracht ingevlogen voor vergunningverlening.