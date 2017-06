Ook Raad van State weigert tolk na paspoortfraude en mishandeling

Behalve dat de 43-jarige man voor paspoortfraude is veroordeeld heeft hij ook een een werkstraf gehad voor de mishandeling van zijn vrouw in 2010. Hoewel dat al een tijdje geleden is, mocht de staatssecretaris dat bij zijn oordeel betrekken. Verder maakt het niet uit dat de Zwollenaar nog een hoger beroep tegen zijn veroordeling voor de paspoortfraude heeft lopen. Het feit dat een rechtbank hem schuldig heeft gevonden telt zwaarder dan een eventuele vrijspraak in de toekomst.