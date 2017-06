Opgestapte Van As zwaait af in wijkcentrum Berkum

De eind vorige maand opgestapte wethouder Filip van As neemt dinsdag 20 juni officieel afscheid van de gemeente Zwolle. Dit gebeurt in wijkcentrum De Weijenbelt in Berkum. De afscheidsbijeenkomst is van 16 tot 18 uur. Wie Van As die middag de hand wil schudden, moet zich vóór maandag aanmelden via de website van de gemeente Zwolle.