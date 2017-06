Opvallende daling inentingen baarmoederhalskanker

Voor het eerst na jaren van groei laten minder meisjes zich inenten tegen baarmoederhalskanker. Flevoland is over 2016 de provincie met procentueel gezien de minste vaccinaties.

Meisjes kunnen in het jaar dat ze 13 worden kosteloos worden gevaccineerd tegen het HPV-virus. Besmetting door dit virus kan baarmoederhalskanker veroorzaken. In 2015 kwam 63 procent van de Nederlandse meisjes voor het vaccin naar de GGD. In 2016 was dat gedaald tot 56 procent.

Grootste dalers

Gebieden in Flevoland en op de Veluwe behoorden tot de grootste dalers over 2016 in het aantal vaccinaties. De gemeente Noordoostpolder kende een daling van 13 procent, 40 procent van de meisjes kwam daar opdraven voor een vaccinatie. Dronten daalde met 12 procent naar 47 procent, Zeewolde met 13 procent naar 37 procent. Op de Veluwe zorgden Harderwijk (41 procent vaccinatie over 2016) en Heerde (44 procent) met respectievelijk 11 procent en 19 procent voor een grote afname.

Trendbreuk

,,De daling is opvallend'', zegt Hella Smit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,De recente jaargangen tot 2016 was er immers een landelijke stijging zichtbaar van deze vaccinaties. Dit is een trendbreuk.'' Het RIVM biedt de vaccinatie namens de Nederlandse overheid aan in combinatie met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Negatief nieuws

De reden van de daling is lastig aan te geven, weet Smit. ,,Er zijn slechts aannames.'' Zo kwam de vaccinatie tweemaal op negatieve wijze in het nieuws. De prik zou vermoeidheid veroorzaken, stelde nieuwsmedia Zorg.Nu. Actualiteitenrubriek EenVandaag meldde daarnaast dat er problemen waren met de lijm in de vaccinatienaalden. Deze lijm zou niet uitgehard zijn en daarom zouden de meisjes behalve het vaccinatiemiddel ook lijm ingespoten krijgen. ,,Maar het is nooit vastgesteld dat deze naalden onveilig waren'', zegt Smit. ,,Toch hebben deze nieuwsberichten er misschien voor gezorgd dat ouders twijfelen.''