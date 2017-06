Oud-schoonmaker herkend door collega’s bij inbraak

Hij zou een van de twee mannen zijn die op 6 maart dit jaar hebben ingebroken bij schoonmaakbedrijf Asito op het station in Zwolle, en bovendien de geldautomaat bij de toiletten hebben geplunderd. De buit: bij elkaar een kleine 4.500 euro. De officier van justitie eist anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor deze inbraak, wapenbezit en bedreiging van een vrouw.

De dag na de inbraak stond de politie al bij voormalig werknemer J. op de stoep. Andere aanwijzingen naast de herkenning van de ex-collega’s: een van de inbrekers droeg werkkleding van het schoonmaakbedrijf waar de 36-jarige Zwollenaar een jaar gewerkt heeft. Bovendien was op de beelden van de bewakingscamera’s te zien dat die man een tatoeage op zijn linkerhand heeft van een schorpioen en een gouden horloge om had. J. zegt inderdaad zo’n tattoo te hebben. Een gouden horloge is gevonden in de politieauto waarmee hij naar het bureau werd vervoerd.

Ontkennen

Toch blijft de Zwollenaar ontkennen. ,,Er zijn meer mensen die bij het schoonmaakbedrijf hebben gewerkt en werkkleding hebben, toch? En er zijn ook meer mensen die een tattoo van een schorpioen hebben'', is zijn verklaring. Van een gouden horloge wist hij niets.

Wapenbezit

Behalve de inbraak wordt J. ook wapenbezit verweten. Bij zijn aanhouding thuis bleek hij een pistool in zijn broeksband te dragen. ,,Om mezelf te kunnen verdedigen, ik word met de dood bedreigd'', aldus J. De man is verdachte geweest van een schietpartij in 2014 in de wijk Wipstrik. En na een aanvankelijke veroordeling tot acht jaar cel in hoger beroep vrijgesproken. Met die zaak zou de bedreiging te maken hebben.

In september vorig jaar is er ook al een wapen bij hem thuis aangetroffen. Dat was in een onderzoek naar de bedreiging van een vrouw, een vriendin van zijn ex. De vrouw zou van J. te horen hebben gekregen dat hij haar dood zou schieten, omdat zij de ex waarschuwde voor J. vanwege diens drugsgebruik. Die bedreiging ontkent de man.