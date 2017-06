Overdonderd door positieve respons op 'rebelse' winkelopenstelling

Zwolse Zwem4daagse begonnen

Plonzen en zwemmen, de Zwolse Zwem4daagse ging gisteren weer van start. Tot en met donderdag kunnen liefhebbers en fanatiekelingen tussen 16.00 en 18.30 uur in het Zwolse Openluchtbad hun baantjes trekken. Wie alleen een A-diploma heeft zwemt 4 keer 250 meter, anderen zwemmen het dubbele, 500 meter. Dat zijn in totaal 10 baantjes in het grote bad.