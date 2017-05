Overijssel scoort bij fietser

video Twaalf uur lang opgesloten in een kooi van 1 bij 2 meter

12:57 ,,Ik denk dat het heel confronterend gaat worden, maar ik wil zoveel mogelijk meisjes bevrijden", zegt Christy Wils-Jans overtuigend. De actie van Lock Me Up - Free a Girl is zojuist voor de eerste keer van start gegaan in Zwolle. De hele week laten tien deelnemers zich twaalf uur opsluiten in een kooi van 1 bij 2 meter. Bij het restaurant In den Hoofdwacht op de Grote Markt sloot wethouder Ed Anker de eerste twee deelnemers, Christy en Heleen Hekkert, op.