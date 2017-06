Overlast staking op station Zwolle lijkt mee te vallen

Oud-Zwolse Diet Koster (73) geridderd in Zwitserland

18 juni De uit Zwolle afkomstige Diet Koster (73) is zaterdag in Zwitserland benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Koster woont en werkt op de Westelijke Jordaanoever bij 'Four homes of mercy', een tehuis dat kinderen van allerlei gezindten opvangt.