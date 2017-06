Pardoel geeft lesje rappen in Zwolle

FIOD onderzoekt miljoenenfraude in Zwolle

10:35 De FIOD heeft dinsdag een woning in Zwolle doorzocht. Dit in het kader van een groot onderzoek naar miljoenenfraude. Naast het adres in Zwolle werden er dinsdag ook nog 21 doorzoekingen gedaan in andere plaatsen in het land. Daarbij werd veel administratie, computers en hardware in beslag genomen.