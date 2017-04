Parkeerdruk Hanzeland Zwolle groeit door politiecentrum

Het nieuwe Politiedienstencentrum aan de Hanzelaan in Zwolle is nog maar net open of er wordt al geklaagd over gebrek aan parkeerruimte. Door de komst van het dienstencentrum telt Zwolle ineens zo'n 800 arbeidsplaatsen extra.

Volledig scherm Foto ter illustratie © Roel Dijkstra

Het PDC is praktisch naast het station gevestigd en heeft geen eigen parkeerplaats. De politie stimuleert namelijk het gebruik van het openbaar vervoer. Wie toch met de eigen auto komt is aangewezen op een openbare parkeerplaats, bijvoorbeeld in de gemeentelijke parkeergarage.

Klagen

,,Een aantal collega's maar ook bezoekers klagen erover dat er te weinig parkeerruimte is'', zegt directeur Gerrit den Uyl van het PDC. ,,Uiteraard is hier vooraf naar gekeken, maar pas als het zover is weet je hoeveel mensen er met de auto komen en hoe zich dat verhoudt met het gebruik van de parkeerruimte door andere bedrijven. Er zijn dagen dat het wel meevalt maar op de maandag, dinsdag en donderdag is de druk erg groot. We zijn nu in overleg met de gemeente om te kijken naar oplossingen. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we een of twee parkeerterreinen voor langere tijd kunnen huren.''

Proef

De gemeente kon gisteren niet reageren, maar de vraag naar parkeerruimte in Hanzeland toeneemt was al voor de ingebruikname van het Politiedienstencentrum duidelijk. Daarom zijn onlangs bij wijze van proef al veertig extra parkeervakken gecreëerd op de Noordzeelaan en de Zuiderzeelaan.