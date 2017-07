PEC stadion verkocht en weer in Zwolse handen

Geen treinverkeer: 'Daar zit je dan in Zwolle, of all places'

13:31 Een handjevol gestrande reizigers zitten relaxed op bankjes te wachten op de bussen of totdat de trein weer gaat. ,,Daar zit je dan in Zwolle. Of all places.'' Iris van der Haagen zit lachend op een bankje op het station. Samen met haar broertje was ze op weg naar Groningen, toen het treinverkeer ineens stillag.