Pinnen met gestolen pas: 'Ik was verbaasd dat het lukte'

De in Dakar, Senegal geboren S. staat terecht voor verduistering en oplichting. In december 2016 vond hij een pinpas op straat in Deventer en gebruikte deze - contactloos - meerdere keren om er zijn boodschappen mee te betalen. Cheikhena zit voorovergebogen, zijn handen over elkaar gevouwen. Zijn grijze baseballpet ligt voor hem op de houten tafel. ,,Toen ik in de winkel stond, dacht ik: fuck it, ik gebruik 'm gewoon. Ik was verbaasd dat het lukte. Nu weet ik dat ik de pas naar de politie had moeten brengen."

Toen ik in de winkel stond, dacht ik: fuck it, ik gebruik 'm gewoon. Ik was verbaasd dat het lukte.

Spijt

Als de eigenaresse een dag later merkt dat ze haar pas kwijt is en ziet dat er meerdere bedragen zijn afgeschreven, belt ze haar bank en doet aangifte. Pas vier maanden later pakt de politie de Zwollenaar op, die meteen bekent de pas te hebben gebruikt. ,,Ik heb er spijt van, had het niet moeten doen."

Razendsnelle groei

Contactloos betalen werd in 2014 ingevoerd en maakt sindsdien een razendsnelle groei door. Inmiddels zijn er in Nederland twintig miljoen betaalpassen in omloop waarmee contactloos kan worden betaald. Een derde van alle betalingen met betaalpas gebeurt contactloos. ,,Het groeit explosief omdat het zo ontzettend gemakkelijk is", zegt woordvoerder Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland, waarbij alle banken zijn aangesloten.



Tot een bedrag van 25 euro hoef je geen pincode in te toetsen en hoef je alleen je pas tegen het betaalapparaat te houden. In totaal kun je dagelijks 50 euro contactloos betalen, daarboven vraagt de pas automatisch om een pincode. Beugel: ,,Het is veilig, want je houd je pas vast waardoor je deze niet vergeet. En het gevaar dat iemand achter je de pincode afkijkt is er niet."