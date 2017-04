De hoge spoorbrug over het spooremplacement van het station Zwolle dateert van 1883. Toen was het een uitkomst voor voetgangers, handkarren en veevervoer. ,,Inmiddels hebben we op die plek als verbinding tussen Assendorp en Hanzeland de Van Karnebeektunnel. Van die spoorbrug met z'n rare steile opgangen maakt bijna niemand meer gebruik. Tegelijkertijd is op het station zelf behoefte aan een loopbrug omdat de reizigerstunnel alleen toegankelijk is voor mensen met een OV-kaart. De gemeente onderzoekt of die er kan komen.