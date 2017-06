Politie Zwolle maakt indruk met Facebookbericht Vaderdag

Brand schooltje gesprek van de dag in Zwolse Kamperpoort

17 juni In de wijk Kamperpoort is de felle uitslaande brand vrijdagavond in het voormalige kleuterschooltje aan de Vos de Waelstraat het gesprek van de dag. Buurtbewoners lopen er een dag na de grote brand geregeld even langs om een kijkje te nemen bij de ravage. Van het pand, waarin een tijd geleden wat bedrijfjes hebben gezeten en dat nu gesloopt zou worden, is niets meer over. De brandweer heeft na het bluswerk met een grijper de zwartgeblakerde restanten ''bij elkaar geveegd''.