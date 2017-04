Politie Zwolle wil in contact komen met de burger

Daar begon de politie dinsdag met 'coffee with a cop'. Agenten houden er - in elk geval tot de zomer - eens per maand een spreekuur. Dit in aanvulling op de al bestaande spreekuren in politiebureaus en winkelcentra. ,,We kijken of deze laagdrempelige manier van contact leggen aanslaat'', zegt initiatiefnemer Stephan Boers van de politie. De eerste 'coffee with a cop' trok een handjevol inwoners die een vraag of probleem wilden aankaarten. Daarnaast gingen de agenten in gesprek met andere bezoekers.