Politie Zwolle zoekt daders 'poging tot doodslag' met stenen

Eindexamens Deze docent belt gezakte scholieren: Ik draai er niet omheen

14:24 Slecht nieuws krijgen rondom je examenuitslag is natuurlijk vreselijk, maar slecht nieuws moeten brengen aan een leerling is ook geen pretje. Theo Brandsma, docent aan het Carolus Clusius College in Zwolle, kan erover meepraten. Hij moest vandaag weer de nodige telefoontjes plegen. ,,Ja, daar kijk ik altijd best tegenop.''