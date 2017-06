Presteren op het veld én in de klas: Sanne (17) kan het

Zenuwachtig was ze niet echt, vrijdagmiddag. Maar dat ze cum laude zou slagen, dát had volleybaltalent Sanne Verweij nu ook weer niet verwacht. ,,Voor wiskunde stond ik een zes, daar heb ik nog extra bijles voor gehad want daar had ik wel moeite mee. Maar blijkbaar had ik een acht op mijn examen!"

De Elburgse Sanne Verweij, 17 jaar, slaagde met vlag en wimpel voor haar HAVO-examen op het Centre for Sports & Education (CSE). En daar was een flinke dosis discipline voor nodig. Wel vijftien uur in de week traint ze namelijk in het Dames 2 team van VC Zwolle. ,

Training

,Maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend heb ik training", zegt ze alsof het niets is. ,,Wel fijn dat ik hier makkelijker vrij kan krijgen of iets in kan halen van school. Op mijn vorige school kon dat niet." Sanne zat de eerste twee jaar op een 'gewone' middelbare school. Toen ze niet meer door kon groeien in het volleybalteam waar ze in Elburg trainde, vroeg haar trainer of ze soms naar Zwolle wilde komen. Op het CSE kon ze naar de HAVO én tegelijkertijd topsport bedrijven. ,,Je wordt hier snel zelfstandig. Ik moet ook zelf de balans houden tussen sport en studie."

Discipline

De discipline en ambitie van de 550 leerlingen die sport en school combineren, van VMBO-Basis tot VWO, is tekenend voor de school, zegt locatieleider Paul van den Bergh. ,,De cultuur die hier heerst, is die van het willen scoren. Tijdens het intakegesprek zeggen we ook dat je elke dag moet laten zien dat je beter wilt worden."

Docentenopleiding