Primeur: kloosterbier in Zwolle

Het idee om een eigen brouwerij te beginnen, is ontstaan binnen het gezelschap met de intrigerende naam De Assendörper Geurneuzen. Voorzitter daarvan is Henk Overweg. ,,Ons gezelschap bestaat een jaar of twaalf en kent verschillende afsplitsingen. Één daarvan organiseert bijvoorbeeld het carnavalsconcert. En nu hebben we dus ook een eigen brouwerij. We zijn begonnen als vriendengroepje die bierproeverijen bezoekt. Toen een aantal jongens steeds serieuzer begon met zelf bier te brouwen, hebben we het idee van een eigen brouwerij opgevat en mensen van het Dominicanenklooster benaderd. Tot onze verrassing werden we met open armen ontvangen."