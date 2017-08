De NS-servicelocatie in Zwolle is sinds kort een proeftuin voor innovatieve schoonmaakoplossingen. In een oud treinstel dat speciaal voor dit doel is neergezet kunnen particulieren en bedrijven hun ideeën uitproberen. Bijvoorbeeld voor het sneller en beter verwijderen van graffiti of het schoner houden van de toiletten. Op een eerdere oproep van de NS kwamen zo'n honderd inzendingen binnen. Na de zomer wordt een aantal inzenders uitgenodigd voor een testdag in Zwolle.