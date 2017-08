Provincie Overijssel houdt eigen festival met sirenes en kookkunsten

Activiteiten

Bij het Provincie Festival is het hele grasveld, dat normaal o.a. gebruikt wordt bij het Bevrijdingsfestival, achter het provinciehuis gevuld met stands en tenten. Ook het bordes aan de voorkant wordt gebruikt en het publiek mag door het hele provinciehuis lopen. ,,Of er zoveel mensen komen als we denken is onder andere afhankelijk van het weer; maar daarvoor hebben we zowel binnen en buiten activiteiten".

- Een optreden van Bertolf en het leerorkest Salland.

- Een demonstratie met de zwemwaterapp van de provincie.

- Medewerkers van de Fundatie geven uitleg over de kunst die in het Provinciehuis te zien is.

- Er is een democratische wandelroute door de stad in samenwerking met de gemeente Zwolle.

- Het provinciale wagenpark staat paraat. Bezoekers mogen meerijden met de weginspecteur.

- De provinciale boot ligt in de Thorbeckegracht ter bezichtiging

- Ontdek hoe drones worden gebruikt bij de handhaving.

- Een kartbaan, waar je kunt ervaren hoe het is om te rijden onder invloed

- Met een kantelsimulator kun je voelen hoe het is om met een auto over de kop te vliegen.

- Er wordt de aanpak van een ongeval nagebootst.

- Voor kinderen zijn er meerdere activiteiten, zoals een speurtocht en schminken, maar ook is er poffertjes en patat.

- Er wordt een kunstwerk 'Ruimte voor de Rivier', gemaakt door Wilma Wilbrink getoond, dat door 250 basisschoolleerlingen uit de provincie uitgebreid is.

- En er is de finale van de Over-Heerlijk kookwedstrijd in een grote tent, waar ook een streekmarkt is met regioproducten.