Rechter oordeelt over zendmast in Zwolse tuin

De bewoner had jarenlang een tot 24 meter hoogte uitschuifbare mast in zijn achtertuin staan. Om piratenzenders mee te ontvangen, maar ook om met toestemming van Agentschap Telecom via een zogeheten evenementenfrequentie sporadisch uit te zenden. Totdat een buurtbewoner die zijn huis te koop had staan, ging klagen bij de gemeente. En de gemeente Zwolle oordeelde dat voor die mast een vergunningsplicht geldt. De oude mast verdween maar een nieuwe van 5 meter op het dak voldeed niet. Dus koos de bewoner ervoor een nieuwe mast te bouwen. De man kreeg een last onder dwangsom opgelegd en daartegen ging hij in beroep bij de bestuursrechter.

Demontabel

,,Die dwangsom is me in de schoenen geschoven'', zei de klager. De man vond vooral opvallend dat hij, de buurtbewoner en de gemeente tot een afspraak waren gekomen. Maar de gemeente kwam daar later weer op terug en verleende toch geen toestemming om de mast alleen op zondagavond omhoog te zetten. Ook meent de bewoner dat het feit dat de mast demontabel is, er geen vergunning voor nodig is. De gemeente is het daarmee oneens. ,,Bovendien was na het bezwaar van de buurtbewoner sprake van een belangenafweging'', zei een jurist namens de gemeente. En die viel dus negatief uit voor de eigenaar van de zendmast. De man verwees ook nog naar de zendmast in de Aalanden waar veel commotie over was. Waarom mag die wel en die van mij niet, vroeg hij de rechter. Volgens de gemeente gaat die vergelijking niet op.