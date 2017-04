Referendumregels Zwolle blijven intact

Van As houdt van het Zwolse fietsprobleem

10 april ,,Fietsen horen ook een beetje bij het straatbeeld van een stad”, zegt verkeerswethouder Filip van As, terwijl we een rondje door Zwolle fietsen om het fietsenprobleem en de stallingsmogelijkheden in ogenschouw te nemen. ,,Maar daar waar het een probleem is, gaan we een oplossing regelen.”