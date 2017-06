Renate Wennemars hoopt op 'innovatieve' ondernemer

Dat is verantwoordelijk wethouder René de Heer ook niet van plan. ,,Dit is echt iets wat ondernemers op moeten pakken", vindt De Heer. ,,Het kan zomaar zijn dat dit waardevolle informatie is voor een aantal marktpartijen. En als er dan een initiatief komt, mogen ze me altijd bellen." Hij zal daar niet zelf actief op gaan jagen. ,,Het is toch gewoon een kwestie van ondernemerschap." Hij gaat wel samen met zijn medewerkers kijken of en hoe de uitkomsten van dit onderzoek helpen bij het verder te ontwikkelen vrijetijdsbeleid. ,,Daar zijn we 5 jaar geleden mee gestart", zegt De Heer. ,,De helft van onze doelstellingen op langere termijn hebben we al gehaald. Onder meer met de komst van Dinoland, Kid's Play, Rebound en Bowlen&Zo."