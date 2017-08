Riettelers vragen kabinet Chinees riet in te dammen

Chinezen zijn altijd van harte welkom rond Giethoorn. Maar hun riet niet. ,,Concurrentie is niet erg, maar hier valt dus niet tegenop te boksen: we blijven met ons riet zitten. Help ons overheid, kom met invoerrechten, anders zijn we binnen vijf jaar verdwenen - zegt Wout van de Belt van Riettelerersvereniging ‘De Wieden”. Z’n collega’s Harm Slot en Gerrit Smit knikken. Hun prijzen daalden al met tien procent. ,,Sommigen verkopen hun riet inmiddels al dertig procent onder de prijs”.

Chinees riet is goed

Het probleem is dat Chinees riet goed is, heel goed zelfs. ,,Helaas, we kunnen het niet afkraken. Import zelf is het probleem niet. Nederland heeft altijd al 65 procent van het riet geïmporteerd, uit Polen vroeger en Oostenrijk, maar dat was in prijs ongeveer gelijk. Maar deze prijzen? Die maaien alles weg”. Smit: ,,De overcapaciteit in containers maakte het ook spotgoedkoop om Chinees riet te laten komen, 500 euro per zeecontainer”.