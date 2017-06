Rova geeft ons schouderklopje na 5 jaar gescheiden inzamelen

Als het om gescheiden afval inzamelen gaat, dan doen we het goed. Daar mogen we trots op zijn zegt de Rova. In gemeenten Zwolle, Steenwijkerland, Staphorst, Dalfsen, Hattem en Olst/Wijhe werd in 2012 begonnen met 'omgekeerd inzamelen' en dat werpt zijn vruchten af.

Her en der in de regio zijn de afgelopen jaren ondergrondse containers verschenen. Daar wordt je als bewoner geacht het allerlaatste restje afval naar toe te brengen, terwijl in de bakken bij de weg het afval hoort dat nog her te gebruiken is. Met uitzondering van Zwolle zijn alle gemeenten er al in geslaagd de door de landelijk overheid opgelegde norm van maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar in het jaar 2020 (ruim) te halen.

Hoogbouw

,,Dat het in Zwolle nog niet gelukt is heeft te maken met de stedelijke bebouwing. Als er hoogbouw is dan is gescheiden afval inzamelen lastiger, dan heb je geen tuin waar je containers in neer kunt zetten", zegt Agnes Bouwman namens de Rova. ,,Bovendien is er bij de andere gemeenten sprake van een financiële prikkel: Daar moet je betalen voor elke keer dat je iets aanbiedt bij de ondergrondse container. In juli praat de gemeenteraad Zwolle ook over het plan om met een soortgelijke pilot te beginnen. Daarbij zou je geld terugkrijgen van je afvalstoffenheffing als je minder aanbiedt".

De score

Uit de jaarlijkse grondstoffenheffing van de Rova blijkt hoe goed de gemeenten (en dus de inwoners) het gedaan hebben in de afgelopen jaren. In onderstaand overzicht: woonplaats, hoeveelheid restafval per persoon per jaar in 2016 en daarna de hoeveelheid restafval per persoon per jaar in 2012.

Zwartewaterland - 43 kg - was 149 kg.

Steenwijkerland - 68 kg - was 194 kg.

Zwolle - 193 kg - was 239 kg

Dalfsen - 57 kg - was 149 kg

Ommen - 63 kg - was 223 kg

Hattem - 62 kg - was 168 kg

Staphorst - 58 kg - was 103 kg

Olst/Wijhe (deels) - 93 kg - was 128 kg

Goedkoper

,,Dat er steeds minder restafval is is goed voor het milieu en daarmee voor ons allemaal. Maar bovendien scheelt het veel geld: Er hoeft veel minder verbrand te worden''. Volgens Agnes Bouwman kan de Rova zelf niet zoveel meer doen om de hoeveelheid te verlagen: ,,De gemeenten gaan over de tarieven, dus die kunnen op financieel vlak stimuleren. Maar misschien moeten we meer naar de voorkant kijken: Wat kan de verpakkingsindustrie nog doen?''.

Protesterende ouderen

De Rova kan zich niet vinden in het deze week door de NOS onder de kop ,,We willen afval best scheiden, maar liever niet zelf wegbrengen" gepubliceerde verhaal. Daarvoor was online de mening van 20.000 mensen gevraagd. Er werd onder andere in geconcludeerd dat ouderen 250 meter lopen naar een ondergrondse container te ver vonden. ,,Onze ervaring is dat dat vaak te maken heeft met onwetendheid. Ze denken dat ze welke dag naar die container moeten lopen, maar als je dan weet dat het om 43 kilo in een jaar gaat, dan weet je dat je dat veel minder hoeft te doen. En bovendien: Als er ouderen zijn die écht niet zelf naar de container kunnen lopen, dan treffen we daarvoor in samenwerking met de gemeente een regeling voor".

Dat dat soort regelingen gewaardeerd wordt blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat de Rova elke 2 jaar laat houden. Want ook de klanten geven de Rova telkens een schouderklopje: ,,We kregen vorig jaar een 7,6 van onze klanten. En dat cijfer is vrij constant, al vanaf voor 2012".