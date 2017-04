Rova opent online loket voor afvalvragen

Omzetstijging horeca na komst Primark

4 april Daghoreca in de omgeving van de nieuwe Primark-vestiging in Zwolle is dik tevreden na de eerste openingsweek van de kledinggigant. ,,Sommige horeca-gelegenheden hebben een omzetstijging van 60 procent op kunnen tekenen'', zegt Peter Pels, voorzitter van Citycentrum Zwolle.