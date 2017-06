Scania krijgt grootste zonnedak van Nederland

Scania Production Zwolle beschikt straks over het grootste zonnedak van Nederland en zet daarmee flinke stappen richting een energie-neutrale truck productie. Het totale vermogen van de PV installatie is 6 MWp; zo’n 22.000 zonnepanelen. Vandaag verrichtte gedeputeerde Annemieke Traag en afscheidnemend Scania-commissaris Jan Hendrikx symbolisch de starthandeling.

De Zwolse truckproducent Scania Production Zwolle heeft verschillende initiatieven lopen om haar doelstelling om een energie-neutrale productielocatie te worden in 2020 op bedrijventerrein Voorst te behalen, meldt communicatiemanager Betsie Grube. ,,Na een groot zonnedak in Hasselt en een lange testfase begint Scania met de uitrol van zijn groene-energiestrategie door haar daken in Zwolle te beleggen met zonnepanelen", aldus Grube. De Zwolse organisatie Zonneplan gaat de panelen leveren, installeren en 15 jaar lang onderhouden."

Initiatief

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: ,,Scania Production Zwolle is een van de energiekoplopers in Overijssel. Een grote werkgever in onze provincie, die laat zien dat het de energietransitie zeer serieus neemt. Wij ondersteunen dit initiatief dan ook van harte met een lening vanuit ons Energiefonds Overijssel.”

Eerste paneel