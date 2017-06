Scherpe kritiek op alarm over zelfmoordspel

De scholen handelden na een bericht van ggz-instelling Dimence. Een verpleegkundige schreef over een cliënt in Almelo, die had meegedaan aan het spel. Hij riep op informatie te delen. Die oproep had volgens Dimence intern moeten blijven, maar kwam ongewild bij OOZ terecht.

Een school die een alarmerende boodschap naar ouders stuurt, moet zich altijd afvragen hoe acuut het probleem is, zegt Wils. ,,Hier had je tijd om na te denken en om bij professionals aan te kloppen om raad.'' Dat scholen dit niet deden, schokt Pardoen. ,,Het is allemaal met de beste bedoelingen, maar even nadenken kan geen kwaad. Er is niets aan de hand. Het probleem wordt gecreëerd.''