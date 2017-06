Scheten en wodka: 7 opvallende feitjes over haring

1. Hollands?

2. Invriezen

3. Maatjes

4. Scheten

5. Buren

Bij haringen denk je direct aan Nederlanders, maar de meeste haringen worden verorberd bij onze Oosterburen. De Duitsers eten er jaarlijks zo’n 90 miljoen, terwijl wij het bij 76 miljoen wel genoeg vinden. Gemiddeld eten we per persoon dan wel weer meer natuurlijk. Oh, en de Belgen happen zo’n 14 miljoen van deze visjes weg. Ook niet slecht.

6. Wodka

Een populaire combi is haring met wodka. Het blijkt één van de weinige drankjes die goed te koppelen is aan de bijzondere vis. Korenwijn (graanjenever), gewone jenever en aquevit blijken ook goed te matchen, net als witbier.

7. App

Ga je de nieuwe haring binnenkort proeven? Check dan eens de app ‘How fresh is your fish’, waarmee je van tevoren de versheid kunt vaststellen! Je beoordeelt de geur, textuur en het uiterlijk van de ogen, huid en kieuwen en kunt zo zien hoelang de haring nog houdbaar is. De app is te downloaden via iTunes en de Google Play Store.