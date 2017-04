‘Slordigheid’ met werkvisum nekt BaiYok

Wordt er ook drugs verhandeld bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle?

7 april Volgens de Deventer politiechef Gert Telman is er geen enkele indicatie voor georganiseerde drugshandel of van verwevenheid met motorbendes bij Go Ahead Eagles. ,,Die situaties zijn totaal onvergelijkbaar. Go Ahead Eagles heeft de zaken goed voor elkaar. Zowel met de clubs als supportersvereniging hebben wij een goed contact. Die distantiëren zich volledig van deze dingen. Heel anders dan bij FC Twente, waar het een publiek geheim was dat het niet pluis was binnen VAK-P.''